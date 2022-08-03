Сингулярность (фильм, 2017) смотреть онлайн

Ученый Элиас Ван Дорн изобретает суперкомпьютер Хронос — искусственный интеллект, способный прекратить войны во всем мире. Однако система делает вывод, что главный враг человечества — сами люди, и на Земле начинается геноцид. Через сто лет немногие выжившие пытаются укрыться от Хроноса.

