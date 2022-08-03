Сингулярность (фильм, 2017) смотреть онлайн
6.62017, Singularity
Фантастика, Мелодрама88 мин18+
О фильме
Ученый Элиас Ван Дорн изобретает суперкомпьютер Хронос — искусственный интеллект, способный прекратить войны во всем мире. Однако система делает вывод, что главный враг человечества — сами люди, и на Земле начинается геноцид. Через сто лет немногие выжившие пытаются укрыться от Хроноса.
СтранаСША, Швейцария
ЖанрФантастика, Мелодрама
КачествоFull HD, SD
Время88 мин / 01:28
Рейтинг
4.8 КиноПоиск
3.6 IMDb
- ДШАктёр
Джулиан
Шаффнер
- Актёр
Джон
Кьюсак
- КААктёр
Кармен
Ардженциано
- ЭГАктриса
Эйлин
Грубба
- ДВАктриса
Джаннин
Вакер
- ПБАктёр
Павел
Бубряк
- ПААктёр
Пол
Америкэн
- ДКАктёр
Дэвид
Крисман
- ЭДАктриса
Элиза
Дворакова
- СССценарист
Себастьян
Сепеда
- ССПродюсер
Себастьян
Сепеда
- ДБПродюсер
Джордж
Бенедикт
- АСАктёр дубляжа
Антон
Савенков
- ЕРАктёр дубляжа
Евгений
Рубцов
- ВРАктёр дубляжа
Владимир
Рыбальченко
- Актриса дубляжа
Юлия
Горохова
- КТМонтажёр
Кайл
Текиела
- ССОператор
Себастьян
Сепеда
- ТЭКомпозитор
Тобиас
Энхус
- СККомпозитор
Скотт
Керклэнд