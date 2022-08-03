Сингулярность
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Сингулярность

Сингулярность (фильм, 2017) смотреть онлайн

6.62017, Singularity
Фантастика, Мелодрама88 мин18+

О фильме

Ученый Элиас Ван Дорн изобретает суперкомпьютер Хронос — искусственный интеллект, способный прекратить войны во всем мире. Однако система делает вывод, что главный враг человечества — сами люди, и на Земле начинается геноцид. Через сто лет немногие выжившие пытаются укрыться от Хроноса.

Страна
США, Швейцария
Жанр
Фантастика, Мелодрама
Качество
Full HD, SD
Время
88 мин / 01:28

Рейтинг

4.8 КиноПоиск
3.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Сингулярность»