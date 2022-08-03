Незаконное вторжение (фильм, 1992) смотреть онлайн
8.71992, Unlawful Entry
Триллер, Драма107 мин18+
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О фильме
Супруги Карен и Майкл Карр живут себе тихо-мирно вместе с любимым пушистым котом и никого не трогают. Дом - фешенебельный, район - спокойный. По крайней мере, так уверяли Карров, когда они покупали особняк. Однажды ночью в дом вломился громила-грабитель, и Майклу пришлось защищать жену и жилище с помощью клюшки для гольфа.
Рейтинг
7.0 КиноПоиск
6.4 IMDb
- ДКРежиссёр
Джонатан
Каплан
- Актёр
Курт
Рассел
- Актёр
Рэй
Лиотта
- МСАктриса
Мэделин
Стоу
- РЭАктёр
Роджер
Э. Мосли
- Актёр
Кен
Лернер
- ДОАктриса
Дебора
Оффнер
- КААктёр
Кармен
Ардженциано
- ЭРАктёр
Энди
Романо
- ДРАктёр
Джонни
Рэй МакГи
- ДААктёр
Дино
Анелло
- ЧГПродюсер
Чарльз
Гордон
- ЭФХудожница
Эйприл
Ферри
- РСХудожник
Рик
Симпсон
- ККМонтажёр
Кертисс
Клейтон
- ДАОператор
Джейми
Андерсон
- ДХКомпозитор
Джеймс
Хорнер