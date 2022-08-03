Незаконное вторжение (фильм, 1992) смотреть онлайн

Супруги Карен и Майкл Карр живут себе тихо-мирно вместе с любимым пушистым котом и никого не трогают. Дом - фешенебельный, район - спокойный. По крайней мере, так уверяли Карров, когда они покупали особняк. Однажды ночью в дом вломился громила-грабитель, и Майклу пришлось защищать жену и жилище с помощью клюшки для гольфа.

