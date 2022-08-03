Незаконное вторжение
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Незаконное вторжение

Незаконное вторжение (фильм, 1992) смотреть онлайн

8.71992, Unlawful Entry
Триллер, Драма107 мин18+

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О фильме

Супруги Карен и Майкл Карр живут себе тихо-мирно вместе с любимым пушистым котом и никого не трогают. Дом - фешенебельный, район - спокойный. По крайней мере, так уверяли Карров, когда они покупали особняк. Однажды ночью в дом вломился громила-грабитель, и Майклу пришлось защищать жену и жилище с помощью клюшки для гольфа.

Страна
США, Япония
Жанр
Криминал, Драма, Триллер
Время
107 мин / 01:47

Рейтинг

7.0 КиноПоиск
6.4 IMDb