Биография

Кен Лернер — американский актер кино и телевидения. Родился в Нью-Йорке 27 мая 1948 года. После окончания школы поступил в Бруклинский колледж, а затем начал изучать театральное искусство под руководством актера Роя Лондона. Открыл собственную студию, где учатся артисты, менеджеры, продюсеры и прочие работники медиасферы. Сотрудничал с театрами Пасадены, Гэрри Маршалла. Сегодня фильмография Кена Лернера насчитывает более 140 работ. Его можно встретить в таких картинах, как «Робокоп 2», «Бегущий человек», «Без чувств», «В ритме любви», в сериалах «Силиконовая долина», «Отчаянные домохозяйки», «Менталист», «Голдберги».