Биография

Рэй Лиотта — легендарный американский актер, прославившийся яркими ролями в культовых криминальных и гангстерских фильмах. За свою карьеру Рэй Лиотта был номинирован на премию «Золотой глобус» и стал лауреатом телевизионной премии «Эмми». Будущий актер родился в Ньюарке, США, 18 декабря 1954 года. Настоящая фамилия, которую носили его биологические родители — Вичимарли. В 6-месячном возрасте Рэй был усыновлен Альфредом и Мэри Лиотта. У его приемного отца был собственный магазин автозапчастей, а мать работала чиновницей. Интерес к актерскому мастерству у Лиотты проявился в колледже, где он принимал участие в театральных постановках. В 1978 году Рэй отправился в Нью-Йорк, чтобы начать карьеру актера. Первые роли в конце 1970-х годов Рэй Лиотта сыграл в мыльных операх и бюджетных телефильмах. Прорывом в его карьере стали роли в двух кинолентах. Это «Дикие сердцем» Дэвида Линча и «Славные парни» Мартина Скорсезе. Позже он принял участие в таких известных блокбастерах, как «Турбулентность», «Ганнибал», «Кокаин», «Наркобарон» и «Револьвер». В 2002 году Рэй Лиотта отметился и в игровой индустрии — его голосом говорит Томми Версетти, главный персонаж культовой видеоигры GTA: Vice City.