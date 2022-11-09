Фильм Во имя короля (2007)
8.82007, In the Name of the King: A Dungeon Siege Tale
Фэнтези, Триллер121 мин12+
О фильме
На фоне войны в королевстве Эхб между зловещим Галлианом и правящим королем Конредом, Фермер Дэймон ищет свою похищенную жену Солану и попутно мстит за смерть своего сына, убитого воинами-зверями Крагами.
Рейтинг
4.9 КиноПоиск
3.8 IMDb
- УБРежиссёр
Уве
Болл
- Актёр
Джейсон
Стэйтем
- ЛСАктриса
Лили
Собески
- ДРАктёр
Джон
Рис-Дэвис
- РПАктёр
Рон
Перлман
- МЛАктёр
Мэттью
Лиллард
- Актёр
Рэй
Лиотта
- БДАктёр
Брайан
Дж. Уайт
- КФАктриса
Клэр
Форлани
- КЛАктриса
Кристанна
Локен
- Актёр
Берт
Рейнолдс
- КТСценарист
Крис
Тейлор
- ДТСценарист
Даг
Тейлор
- УБПродюсер
Уве
Болл
- Продюсер
Шон
Уильямсон
- ББПродюсер
Брэндон
Бэйкер
- Продюсер
Дэн
Кларк
- ОКАктёр дубляжа
Олег
Куценко
- Актриса дубляжа
Татьяна
Шитова
- Актёр дубляжа
Василий
Бочкарев
- ПИАктёр дубляжа
Пётр
Иващенко
- ИХАктёр дубляжа
Илья
Хвостиков
- ТБХудожница
Тони
Берроуз-Раттер
- ДММонтажёр
Дэвид
М. Ричардсон
- МНОператор
Матиас
Нойманн
- ХЛКомпозитор
Хеннинг
Лонер