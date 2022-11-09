Во имя короля
Wink
Фильмы
Во имя короля

Фильм Во имя короля (2007)

8.82007, In the Name of the King: A Dungeon Siege Tale
Фэнтези, Триллер121 мин12+

О фильме

На фоне войны в королевстве Эхб между зловещим Галлианом и правящим королем Конредом, Фермер Дэймон ищет свою похищенную жену Солану и попутно мстит за смерть своего сына, убитого воинами-зверями Крагами.


Страна
Германия, США, Канада
Жанр
Военный, Боевик, Приключения, Фэнтези, Триллер
Качество
Full HD
Время
121 мин / 02:01

Рейтинг

4.9 КиноПоиск
3.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Во имя короля»