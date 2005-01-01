Крупная ставка (фильм, 2005) смотреть онлайн бесплатно
8.02005, Even Money
Драмы, Криминал108 мин18+
Сюжет
Истории нескольких людей, никак не связанных между собой и даже не знакомых друг с другом. Единственное, что их объединяет – это пристрастие к азартным играм. Тяга к азарту разрушает их жизни, но они не могут остановиться, ведь в мире нет ничего важнее, чем их страсть, страсть к игре по-крупному.
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Рейтинг
6.4 КиноПоиск
5.8 IMDb
- МРРежиссёр
Марк
Райделл
- Актриса
Ким
Бейсингер
- КГАктёр
Келси
Грэммер
- МИАктёр
Майкл
Ивис
- Актёр
Форест
Уитакер
- Актёр
Тексас
Бэттл
- Актёр
Ник
Кэннон
- ЧРАктёр
Чарльз
Робинсон
- Актёр
Рэй
Лиотта
- КБАктриса
Карсон
Браун
- Актёр
Джей
Мор
- РТСценарист
Роберт
Таннен
- Продюсер
Дэнни
ДеВито
- ДСПродюсер
Дэвид
С. Грейтхаус
- МРПродюсер
Марк
Райделл
- ВЧХудожница
Венди
Чак
- ЛМХудожница
Лесли
МакКарти-Франкенхаймер
- ХУМонтажёр
Хьюз
Уинборн
- РГОператор
Робби
Гринберг
- ДГКомпозитор
Дэйв
Грусин