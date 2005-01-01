Крупная ставка
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Крупная ставка

Крупная ставка (фильм, 2005) смотреть онлайн бесплатно

8.02005, Even Money
Драмы, Криминал108 мин18+

Сюжет

Истории нескольких людей, никак не связанных между собой и даже не знакомых друг с другом. Единственное, что их объединяет – это пристрастие к азартным играм. Тяга к азарту разрушает их жизни, но они не могут остановиться, ведь в мире нет ничего важнее, чем их страсть, страсть к игре по-крупному.

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Информация

Страна
США, Германия
Качество
Full HD
Жанры
Криминал, Драмы

Рейтинг

6.4 КиноПоиск
5.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Крупная ставка»

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