Биография

Форест Уитакер — американский актер, режиссер и продюсер. Лауреат премии «Оскар» в номинации «Лучшая мужская роль» в фильме «Последний король Шотландии». Родился в Техасе 15 июля 1961 года. Семья Фореста переехала в Лос-Анджелес, когда ему было 4 года. Будучи подростком, он увлекался американским футболом и стремился построить спортивную карьеру, но получил серьезную травму. Уитакер поступил в Консерваторию Лос-Анджелеса, где обучался академическому вокалу, параллельно играя в театральных постановках. В итоге будущий кинодеятель решил сконцентрироваться на актерском ремесле, поэтому поступил в драматическую студию Лондона. Форест Уитакер за свою продолжительную карьеру сыграл в более чем ста кинокартинах, самые известные из которых байопик «Птица» Клинта Иствуда, оскароносная военная драма «Взвод» Оливера Стоуна, «Пес-призрак: Путь самурая» Джима Джармуша, драма «Дворецкий», триллер «Комната страха» Дэвида Финчера и драма «Доброе утро, Вьетнам».