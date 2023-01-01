Форест Уитакер
Forest Whitaker
- Карьера
- Актёр
- Дата рождения
- 15 июля 1961 г. (63 года)
Биография
Форест Уитакер — американский актер, режиссер и продюсер. Лауреат премии «Оскар» в номинации «Лучшая мужская роль» в фильме «Последний король Шотландии». Родился в Техасе 15 июля 1961 года. Семья Фореста переехала в Лос-Анджелес, когда ему было 4 года. Будучи подростком, он увлекался американским футболом и стремился построить спортивную карьеру, но получил серьезную травму. Уитакер поступил в Консерваторию Лос-Анджелеса, где обучался академическому вокалу, параллельно играя в театральных постановках. В итоге будущий кинодеятель решил сконцентрироваться на актерском ремесле, поэтому поступил в драматическую студию Лондона. Форест Уитакер за свою продолжительную карьеру сыграл в более чем ста кинокартинах, самые известные из которых байопик «Птица» Клинта Иствуда, оскароносная военная драма «Взвод» Оливера Стоуна, «Пес-призрак: Путь самурая» Джима Джармуша, драма «Дворецкий», триллер «Комната страха» Дэвида Финчера и драма «Доброе утро, Вьетнам».
Фильмография
Актёр
- 8.1
Ограбление президента2019, 88 мин
- 8.4
Прощенный2017, 114 мин
- 9.4
Левша2015, 118 минБесплатно
- 7.8
Фрилансеры2012, 92 мин
- 6.7
Калибр 442011, 90 минБесплатно
- 7.2
Воздух, которым я дышу2008, 91 минБесплатно
- 7.2
Полет длиною в жизнь2008, 91 минБесплатно
- 7.1
Мария2005, 83 минБесплатно
- 8.0
Крупная ставка2005, 108 минБесплатно
- 8.3
Красавчик Джонни1989, 89 минБесплатно