Короли улиц (фильм, 2008) смотреть онлайн
8.72008, Street Kings
Боевики, Драмы104 мин18+
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Сюжет
Полицейский из Лос-Анджелеса никогда не задумывался над тем, что его может ожидать за гранью собственного уютного мира. Однако со смертью любимой жены в его жизнь входит беспощадная пустота. Ладлоу вынужден действовать, когда его же собственные друзья-соратники обвиняют его в убийстве.
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Рейтинг
7.2 КиноПоиск
6.8 IMDb
- Режиссёр
Дэвид
Эйр
- Актёр
Киану
Ривз
- Актёр
Форест
Уитакер
- Актёр
Хью
Лори
- Актёр
Крис
Эванс
- Актёр
Седрик
«Развлекатель»
- Актриса
Наоми
Харрис
- Актёр
Терри
Крюс
- Актёр
Джей
Мор
- Актёр
Амори
Ноласко
- Актёр
Джон
Корбетт
- Сценарист
Курт
Уиммер
- ДМСценарист
Джэми
Мосс
- ДЭСценарист
Джеймс
Эллрой
- Продюсер
Лукас
Фостер
- АМПродюсер
Александра
Милчэн
- Продюсер
Эрвин
Стофф
- Продюсер
Брюс
Берман
- АБАктёр дубляжа
Александр
Баргман
- ВГАктёр дубляжа
Вадим
Гущин
- Актёр дубляжа
Сергей
Дьячков
- АКАктёр дубляжа
Александр
Койгеров
- ВЗАктёр дубляжа
Валерий
Захарьев
- ММХудожница
Мишель
Мичел
- ДФМонтажёр
Джеффри
Форд
- ГБОператор
Габриель
Беристайн
- ГРКомпозитор
Грэм
Ревелл