Короли улиц
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Короли улиц

Короли улиц (фильм, 2008) смотреть онлайн

8.72008, Street Kings
Боевики, Драмы104 мин18+

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Сюжет

Полицейский из Лос-Анджелеса никогда не задумывался над тем, что его может ожидать за гранью собственного уютного мира. Однако со смертью любимой жены в его жизнь входит беспощадная пустота. Ладлоу вынужден действовать, когда его же собственные друзья-соратники обвиняют его в убийстве.

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Боевики, Криминал, Драмы, Триллеры

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
6.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Короли улиц»

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