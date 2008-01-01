Короли улиц (фильм, 2008) смотреть онлайн

Сюжет

Полицейский из Лос-Анджелеса никогда не задумывался над тем, что его может ожидать за гранью собственного уютного мира. Однако со смертью любимой жены в его жизнь входит беспощадная пустота. Ладлоу вынужден действовать, когда его же собственные друзья-соратники обвиняют его в убийстве.





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