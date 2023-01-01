Биография

Крис Эванс — американский актер. Родился в Бостоне 13 июня 1981 года. В детстве будущий кинодеятель увлекался музыкальным театром и посещал актерский лагерь. Он сыграл Рэндольфа Макафи в мюзикле Bye Bye Birdie. Крис всегда чувствовал себя на сцене, как дома, поэтому перед окончанием средней школы Эванс посещал занятия в Институте театра и кино Ли Страсберга. Крис Эванс начал строить актерскую карьеру с молодежных комедий. В 2011 году он был утвержден на роль Капитана Америки в картине «Первый мститель». С тех пор актер принял участие в более чем десяти проектах Марвел. Он также снимался в романтической комедии «Прежде, чем мы расстанемся», драматическом фильме «Одаренная» и детективе «Достать ножи». Список фильмов Эванса включает и такие картины, как «Мстители», «Капитан Марвел» и «Фантастическая четверка».