Сколько у тебя? (фильм, 2011) смотреть онлайн

8.72011, What's Your Number?
Мелодрама, Комедия100 мин18+
Говорят, после 20 по счету парня невозможно найти мужа. Но если эта планка уже преодолена, нужно искать настоящую любовь среди бывших! Очаровательный ромком «Сколько у тебя?» — фильм о борьбе с предрассудками с Анной Фэрис и Крисом Эвансом.

Элли уже за 30, но личная жизнь и карьера никак не ладятся. Ее увольняют с работы, а бойфренд бросает прямо перед свадьбой сестры. Тут Элли натыкается на журнальную статью, которая утверждает, что женщины, у которых было больше 20 партнеров, с трудом находят мужа. Как назло, именно столько парней и было у Элли. Решив определиться со спутником жизни, она связывается с бывшими, надеясь, что среди них найдет свою любовь. В этом ей помогает Колин — сосед-музыкант, прятавшийся в ее квартире от очередной девушки, которой он не хотел давать ложных надежд.

Страна
США
Жанр
Комедия, Мелодрама
Качество
SD
Время
100 мин / 01:40

Рейтинг

6.7 КиноПоиск
6.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Сколько у тебя?»