Сколько у тебя? (фильм, 2011) смотреть онлайн
О фильме
Говорят, после 20 по счету парня невозможно найти мужа. Но если эта планка уже преодолена, нужно искать настоящую любовь среди бывших! Очаровательный ромком «Сколько у тебя?» — фильм о борьбе с предрассудками с Анной Фэрис и Крисом Эвансом.
Элли уже за 30, но личная жизнь и карьера никак не ладятся. Ее увольняют с работы, а бойфренд бросает прямо перед свадьбой сестры. Тут Элли натыкается на журнальную статью, которая утверждает, что женщины, у которых было больше 20 партнеров, с трудом находят мужа. Как назло, именно столько парней и было у Элли. Решив определиться со спутником жизни, она связывается с бывшими, надеясь, что среди них найдет свою любовь. В этом ей помогает Колин — сосед-музыкант, прятавшийся в ее квартире от очередной девушки, которой он не хотел давать ложных надежд.
Рейтинг
- Режиссёр
Марк
Майлод
- Актриса
Анна
Фэрис
- Актёр
Крис
Эванс
- Актриса
Эри
Грейнор
- Актриса
Блайт
Даннер
- Актёр
Эд
Бегли мл.
- Актёр
Оливер
Джексон-Коэн
- ХБАктриса
Хезер
Бёрнс
- ЭКАктриса
Элиза
Куп
- Актриса
Кейт
Симсес
- Актриса
Тика
Самптер
- ГАСценарист
Гэбриэлль
Аллан
- Сценарист
Дженнифер
Криттенден
- КБСценарист
Керин
Боснак
- Продюсер
Бо
Флинн
- Продюсер
Трип
Винсон
- Продюсер
Анна
Фэрис
- Актриса дубляжа
Татьяна
Шитова
- Актёр дубляжа
Александр
Гаврилин
- ЛШАктриса дубляжа
Людмила
Шувалова
- МОАктриса дубляжа
Мария
Овчинникова
- НПАктёр дубляжа
Никита
Прозоровский
- ДПХудожница
Дениза
Пиццини
- ДМОператор
Джеймс
М. Муро
- АЗКомпозитор
Аарон
Зигман