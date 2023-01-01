Биография

Блайт Даннер — американская актриса. Лауреат премий «Эмми и «Сатурн». Родилась в Филадельфии 3 февраля 1943 года. Обучалась в Ньютаунской школе, поступила в художественный колледж Бард. Участвовала в пьесе «Эти свободные бабочки», за которую получила премию «Тони». Блайт Даннер дебютировала в кино в 1970-х. Многие узнавали ее по ролям в телесериалах «МЭШ», «Коломбо», «Ребро Адама», «Уилл и Грейс», «Доктор Хафф», а также по роли в серии фильмов «Знакомство с родителями». Снималась в фантастическом фильме «Мир будущего», в комедии «Вонгу Фу, с благодарностью за всё! Джули Ньюмар», в драме «Предложение», в комедии «Сколько у тебя?», в романтической комедии «Привет, мне пора». Занимается благотворительностью, помогает нескольким организациям по охране окружающей среды и фонду по борьбе с онкологией.