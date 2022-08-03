Бессмертие
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Бессмертие

Бессмертие (фильм, 2015) смотреть онлайн бесплатно

8.32015, Tumbledown
Мелодрама, Музыка98 мин18+

О фильме

Ханна работает над книгой о покойном муже, фолк-звезде, и находит соавтора в лице дерзкого писателя Андрея. В итоге пишется новая глава их собственной жизни.

Страна
США, Канада
Жанр
Комедия, Мелодрама, Музыка
Качество
SD
Время
98 мин / 01:38

Рейтинг

6.1 КиноПоиск
6.2 IMDb