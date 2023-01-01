Биография

Ребекка Холл — актриса, продюсер, режиссер, сценарист. В 2009 году номинировалась на премию «Золотой глобус» как лучшая актриса за роль в фильме «Вики Кристина Барселона». Родилась в Лондоне 3 мая 1982 года. Ребекка Мария Холл — так звучит полное имя звезды — родилась в творческой семье оперной певицы и режиссера. Среднее образование получила в частной школе для девочек, с детских лет демонстрировала актерский талант. Поступила в кембриджский колледж Святой Катарины, где изучала британскую литературу, но на последних курсах бросила обучение. Студентку больше интересовали занятия в театральной студии, где она часто выступала в различных постановках. Впервые в кино Ребекка Холл появилась в драматическом сериале «Ромашковая поляна», который снял ее отец Питер Холл. 10-летняя актриса снялась в нескольких эпизодах. В следующем году ей досталась роль в детективе «Не покидай меня на этом пути». Всего творческая биография актрисы включает более 50 кинопроектов, среди которых такие рейтинговые картины, как «Престиж», «Хорас и Пит», «Конец парада», «Фрост против Никсона», «Эйнштейн и Эддингтон», «Железный человек 3», «Город воров», «Дождливый день в Нью-Йорке», «Вики Кристина Барселона». Холл выступила продюсером фильмов «Воскрешение», «Дом на другой стороне», «Право на измену». Также была режиссером, одним из сценаристов и продюсеров драматического триллера «Идентичность».