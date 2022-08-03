Эйнштейн и Эддингтон (фильм, 2008) смотреть онлайн

Весной 1914 года Европа находится на пороге войны и никто еще не слышал о немецком физике Альберте Эйнштейне. Тем временем британский астроном Артур Эддингтон осознает, что теории Эйнштейна могут открыть новые пути к пониманию времени и пространства. Несмотря на угрозу быть объявленными изменниками, двое мужчин начинают переписку. Затмение в Африке дает шанс доказать теории Эйнштейна, и Эддингтон отправляется в путешествие, которое навсегда изменит понимание Вселенной. Смотрите фильм «Эйнштейн и Эддингтон» в подписке Amediateka на Wink.

