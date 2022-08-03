Эйнштейн и Эддингтон (фильм, 2008) смотреть онлайн
8.72008, Einstein and Eddington
Драма, Исторический89 мин18+
Фильм в подписке «AMEDIATEKA»
О фильме
Весной 1914 года Европа находится на пороге войны и никто еще не слышал о немецком физике Альберте Эйнштейне. Тем временем британский астроном Артур Эддингтон осознает, что теории Эйнштейна могут открыть новые пути к пониманию времени и пространства. Несмотря на угрозу быть объявленными изменниками, двое мужчин начинают переписку. Затмение в Африке дает шанс доказать теории Эйнштейна, и Эддингтон отправляется в путешествие, которое навсегда изменит понимание Вселенной. Смотрите фильм «Эйнштейн и Эддингтон» в подписке Amediateka на Wink.
СтранаСША
ЖанрИсторический, Драма
Время89 мин / 01:29
Рейтинг
7.6 КиноПоиск
7.2 IMDb
- ФМРежиссёр
Филип
Мартин
- Актёр
Дэвид
Теннант
- Актёр
Энди
Серкис
- ЛКАктриса
Люси
Коху
- Актёр
Джим
Бродбент
- Актриса
Ребекка
Холл
- ДМАктриса
Джоди
Мэй
- ДСАктёр
Дональд
Самптер
- Актёр
Антон
Лессер
- РМАктёр
Ричард
МакКейб
- ПКАктёр
Патрик
Кеннеди
- ПМСценарист
Питер
Моффат
- МППродюсер
Марк
Пайбас
- ДФПродюсер
Джордж
Фабер
- СЧАктёр дубляжа
Сергей
Чихачёв
- СКХудожник
Стив
Кларк
- ХМХудожник
Хейден
Мэтьюз
- ДКОператор
Джулиан
Корт
- НХКомпозитор
Николас
Хупер