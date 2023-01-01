Биография

Энди Серкис — британский актер и режиссер, лауреат премии BAFTA, номинант на «Золотой глобус» и «Эмми». Родился в Лондоне 20 апреля 1964 года. Энди получил образование в школе Святого Бенедикта в Илинге, а затем поступил в Ланкастерский университет, где изучал изобразительное искусство и театр. Там он присоединился к студенческой радиостанции Bailrigg FM и участвовал в театральной студии Наффилда, занимаясь продюсированием и режиссурой. Еще в начале учебы попробовал себя на театральных подмостках — сыграл главную роль в постановке Барри Киффа «Попался». Он принял решение сосредоточиться на карьере актера. Но и от режиссуры не стал отказываться, в частности, выступил вторым режиссером в «Хоббите». В творческой биографии Энди Серкиса свыше 30 ролей в кино и на телевидении. Актер воплотил на экране Голлума в трилогии «Властелин колец» и примата Цезаря в фильмах «Планета обезьян». Благодаря технологии захвата движения его игра привлекла внимание зрителей и кинокритиков. В «Кинг-Конге» он был не только исполнителем движений главного героя, но и сыграл кока Лампи, а в анимационной ленте «Приключения Тинтина» исполнил роль капитана Хэддока.