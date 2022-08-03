Дыши ради нас (фильм, 2017) смотреть онлайн
О фильме
Трогательная биографическая драма «Дыши ради нас» — фильм Энди Серкиса о любви, стойкости и невероятной силе духа. Картина основана на реальной истории Робина Кавендиша — человека, который вопреки страшному диагнозу сумел изменить не только свою жизнь, но и жизнь тысяч других пациентов.
Во время поездки по Африке 28-летний Робин внезапно заболевает полиомиелитом и оказывается парализован. Врачи уверяют, что мужчина не проживет и нескольких месяцев, но его жена Диана отказывается мириться с приговором. Она забирает мужа из больницы и делает все, чтобы он чувствовал любовь и заботу, а не жил в страхе и ожидании смерти. Робин, вдохновленный поддержкой супруги, начинает бороться не только за себя, но и за других людей с подобным диагнозом: его друзья-инженеры создают специальные мобильные дыхательные аппараты, позволяющие пациентам покидать больничные палаты и жить полноценной жизнью. Путешествия, встречи, работа над новыми устройствами — все это превращает историю болезни в историю победы над обстоятельствами.
«Дыши ради нас» 2017 года — фильм о том, что настоящая любовь и решимость способны творить чудеса. Смотреть эту светлую, вдохновляющую картину можно на видеосервисе Wink.
СтранаВеликобритания, Швейцария
ЖанрДрама, Мелодрама, Биография
КачествоFull HD, SD
Время112 мин / 01:52
Рейтинг
- Режиссёр
Энди
Серкис
- Актёр
Эндрю
Гарфилд
- Актриса
Клэр
Фой
- ЭСАктёр
Эд
Спелирс
- Актёр
Том
Холландер
- ДБАктёр
Дэвид
Батлер
- БЛАктёр
Бен
Ллойд-Хьюз
- КРАктриса
Камилла
Разерфорд
- АДАктёр
Андре
Джейкобс
- ТНАктриса
Терри
Нортон
- УНСценарист
Уильям
Николсон
- ДКПродюсер
Джонатан
Кавендиш
- РАПродюсер
Рон
Амес
- Продюсер
Клаудия
Блюмхубер
- Актёр дубляжа
Филипп
Бледный
- ДСАктриса дубляжа
Дарья
Семенова
- Актёр дубляжа
Константин
Карасик
- ИЖАктёр дубляжа
Иван
Жарков
- РИАктриса дубляжа
Рамиля
Искандер
- СВХудожница
Сара
Ван
- РРОператор
Роберт
Ричардсон
- НСКомпозитор
Нитин
Соунэй