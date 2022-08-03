Трогательная биографическая драма «Дыши ради нас» — фильм Энди Серкиса о любви, стойкости и невероятной силе духа. Картина основана на реальной истории Робина Кавендиша — человека, который вопреки страшному диагнозу сумел изменить не только свою жизнь, но и жизнь тысяч других пациентов.



Во время поездки по Африке 28-летний Робин внезапно заболевает полиомиелитом и оказывается парализован. Врачи уверяют, что мужчина не проживет и нескольких месяцев, но его жена Диана отказывается мириться с приговором. Она забирает мужа из больницы и делает все, чтобы он чувствовал любовь и заботу, а не жил в страхе и ожидании смерти. Робин, вдохновленный поддержкой супруги, начинает бороться не только за себя, но и за других людей с подобным диагнозом: его друзья-инженеры создают специальные мобильные дыхательные аппараты, позволяющие пациентам покидать больничные палаты и жить полноценной жизнью. Путешествия, встречи, работа над новыми устройствами — все это превращает историю болезни в историю победы над обстоятельствами.



«Дыши ради нас» 2017 года — фильм о том, что настоящая любовь и решимость способны творить чудеса. Смотреть эту светлую, вдохновляющую картину можно на видеосервисе Wink.

