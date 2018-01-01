Wink
Фильмы
Дыши ради нас
Актёры и съёмочная группа фильма «Дыши ради нас»

Актёры и съёмочная группа фильма «Дыши ради нас»

Режиссёры

Энди Серкис

Andy Serkis
Режиссёр

Актёры

Эндрю Гарфилд

Andrew Garfield
АктёрRobin Cavendish
Клэр Фой

Claire Foy
АктрисаDiana Cavendish
Эд Спелирс

Ed Speleers
АктёрColin Campbell (в титрах: Edward Speleers)
Том Холландер

Tom Hollander
АктёрBloggs Blacker / David Blacker
Дэвид Батлер

David Butler
АктёрEstate Manager
Бен Ллойд-Хьюз

Ben Lloyd-Hughes
АктёрDr Don McQueen
Камилла Разерфорд

Camilla Rutherford
АктрисаKatherine Robertson
Андре Джейкобс

André Jacobs
АктёрGovernor
Терри Нортон

Terry Norton
АктрисаGovernor's Wife

Сценаристы

Уильям Николсон

William Nicholson
Сценарист

Продюсеры

Джонатан Кавендиш

Jonathan Cavendish
Продюсер
Рон Амес

Ron Ames
Продюсер
Клаудия Блюмхубер

Claudia Bluemhuber
Продюсер

Актёры дубляжа

Филипп Бледный

Актёр дубляжа
Дарья Семенова

Актриса дубляжа
Константин Карасик

Актёр дубляжа
Иван Жарков

Актёр дубляжа
Рамиля Искандер

Актриса дубляжа

Художники

Сара Ван

Sara Wan
Художница

Операторы

Роберт Ричардсон

Robert Richardson
Оператор

Композиторы

Нитин Соунэй

Nitin Sawhney
Композитор