WinkФильмыДыши ради насАктёры и съёмочная группа фильма «Дыши ради нас»
Актёры и съёмочная группа фильма «Дыши ради нас»
Режиссёры
Актёры
АктёрRobin Cavendish
Эндрю ГарфилдAndrew Garfield
АктрисаDiana Cavendish
Клэр ФойClaire Foy
АктёрColin Campbell (в титрах: Edward Speleers)
Эд СпелирсEd Speleers
АктёрBloggs Blacker / David Blacker
Том ХолландерTom Hollander
АктёрEstate Manager
Дэвид БатлерDavid Butler
АктёрDr Don McQueen
Бен Ллойд-ХьюзBen Lloyd-Hughes
АктрисаKatherine Robertson
Камилла РазерфордCamilla Rutherford
АктёрGovernor
Андре ДжейкобсAndré Jacobs
АктрисаGovernor's Wife