Биография

Эндрю Гарфилд — американский актер и продюсер. Лауреат премий «Тони» и «Золотой глобус». Родился в Калифорнии 20 августа 1983 года. Гарфилд обучался в Королевской центральной школе речи и драмы и начал свою карьеру на британской сцене и в телевизионных постановках. На сцене Эндрю играл в бродвейских постановках «Смерть коммивояжера» в 2012 году и «Ангелы в Америке» в 2017 году. Эндрю Гарфилд дебютировал в полнометражном кино в драме 2007 года «Львы для ягнят». Актер привлек международное внимание в 2010 году благодаря роли Эдуардо Саверина в драме «Социальная сеть», за которую он был номинирован на премии BAFTA и «Золотой глобус». Гарфилд получил более широкое признание благодаря роли Человека-паука в фильмах о супергерое «Новый Человек-паук», «Новый Человек-паук 2» и «Человек-паук: Нет пути домой». Эндрю был номинирован на премии «Оскар» за лучшие мужские роли в военном фильме «По соображениям совести» и в мюзикле «Тик-так... БУМ!».