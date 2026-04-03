Мейнстрим (фильм, 2020) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
Начинающая блогер встречает эксцентричного парня, благодаря которому ее ролики становятся сверхпопулярными. Но у любого успеха есть цена. Драмеди «Мейнстрим» — фильм о всепоглощающей жажде славы с Эндрю Гарфилдом и Майей Хоук.
Девушка по имени Фрэнки живет в Калифорнии и мечтает заниматься творчеством, но пока что ей приходится довольствоваться ненавистной работой в баре вместе с лучшим другом Джейком. У Фрэнки нет планов на будущее, а ее видеоблог не привлекает подписчиков. Однажды в торговом центре она встречает Линка — необычного молодого человека, развлекающего посетителей в смешном костюме. Фрэнки удается записать эксцентричные выходки Линка на камеру, а видео с ним становится вирусным. Пытаясь развить успех, Фрэнки и Джейк придумывают для Линка броский образ и погружаются в неблагодарный мир интернет-славы.
Выдержат ли они это испытание, вы узнаете, когда будете смотреть «Мейнстрим» (2020). Фильм Джии Копполы можно найти в онлайн-кинотеатре Wink.
Рейтинг
- ДКРежиссёр
Джиа
Коппола
- Актёр
Эндрю
Гарфилд
- МХАктриса
Майя
Хоук
- Актёр
Нат
Вулф
- ДШАктёр
Джейсон
Шварцман
- Актёр
Джонни
Ноксвил
- АДАктриса
Алекса
Деми
- Актриса
Коллин
Кэмп
- НДАктёр
Ник
Дармстадтер
- МБАктёр
Маршалл
Белл
- ДЛАктёр
Джордан
Л. Джонс
- ДЛАктёр
Джефри
Леви
- ХСАктёр
Хуанпа
Сурита
- Актёр
Тревор
Уайт
- КМАктёр
Келемете
Мисипека
- Актёр
Чарльз
Мелтон
- НЛАктриса
Натали
Лав
- ДПАктёр
Джейк
Пол
- РАктриса
Рола
- ДКАктёр
Дэвид
Кастро
- МЭАктёр
Майк
Эгберт
- ИСАктриса
Ивет
Соледад
- РЗАктёр
Роб
Забрески
- ДКСценарист
Джиа
Коппола
- ДКПродюсер
Джиа
Коппола
- ДХПродюсер
Джек
Хеллер
- ГСМонтажёр
Глен
Скэнтлебери
- ОДОператор
Отем
Дюральд
- ДХКомпозитор
Дев
Хайнс