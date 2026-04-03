Мейнстрим
Wink
Фильмы
Мейнстрим
6.72020, Mainstream
Драма, Комедия91 мин18+

Мейнстрим (фильм, 2020) смотреть онлайн бесплатно

О фильме

Начинающая блогер встречает эксцентричного парня, благодаря которому ее ролики становятся сверхпопулярными. Но у любого успеха есть цена. Драмеди «Мейнстрим» — фильм о всепоглощающей жажде славы с Эндрю Гарфилдом и Майей Хоук.

Девушка по имени Фрэнки живет в Калифорнии и мечтает заниматься творчеством, но пока что ей приходится довольствоваться ненавистной работой в баре вместе с лучшим другом Джейком. У Фрэнки нет планов на будущее, а ее видеоблог не привлекает подписчиков. Однажды в торговом центре она встречает Линка — необычного молодого человека, развлекающего посетителей в смешном костюме. Фрэнки удается записать эксцентричные выходки Линка на камеру, а видео с ним становится вирусным. Пытаясь развить успех, Фрэнки и Джейк придумывают для Линка броский образ и погружаются в неблагодарный мир интернет-славы.

Выдержат ли они это испытание, вы узнаете, когда будете смотреть «Мейнстрим» (2020). Фильм Джии Копполы можно найти в онлайн-кинотеатре Wink.

Страна
США
Жанр
Комедия, Драма
Качество
Full HD
Время
91 мин / 01:31

Рейтинг

6.1 КиноПоиск
5.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Мейнстрим»