Мейнстрим (фильм, 2020) смотреть онлайн бесплатно

Начинающая блогер встречает эксцентричного парня, благодаря которому ее ролики становятся сверхпопулярными. Но у любого успеха есть цена. Драмеди «Мейнстрим» — фильм о всепоглощающей жажде славы с Эндрю Гарфилдом и Майей Хоук.



Девушка по имени Фрэнки живет в Калифорнии и мечтает заниматься творчеством, но пока что ей приходится довольствоваться ненавистной работой в баре вместе с лучшим другом Джейком. У Фрэнки нет планов на будущее, а ее видеоблог не привлекает подписчиков. Однажды в торговом центре она встречает Линка — необычного молодого человека, развлекающего посетителей в смешном костюме. Фрэнки удается записать эксцентричные выходки Линка на камеру, а видео с ним становится вирусным. Пытаясь развить успех, Фрэнки и Джейк придумывают для Линка броский образ и погружаются в неблагодарный мир интернет-славы.



Выдержат ли они это испытание, вы узнаете, когда будете смотреть «Мейнстрим» (2020). Фильм Джии Копполы можно найти в онлайн-кинотеатре Wink.

