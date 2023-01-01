Биография

Тревор Уайт — актер театра, кино, ведущий радиопередач и телевизионных программ. Участвовал в озвучивании анимационных фильмов, стал сопродюсером картины «Секретное досье» режиссера Стивена Спилберга. Будущий актер родился в Ванкувере в 1970 году. Высшее образование получил в Королевском Университете Куинс в канадском городе Кингстон. В 1992 году стал бакалавром экономики, но спустя два года решил полностью изменить род деятельности и начал играть в театральных постановках. С 1994 года продолжил развивать свою актерскую карьеру в кинематографе. Первые роли Тревор Уайт сыграл в сериалах «Мэдисон», «Вайпер», «За гранью возможного». С 1997 года актер снимался в сериале «Тысячелетие», где на протяжение двух лет играл ведущего сотрудника ФБР. В этот же период артист снялся в сериале «Часовой». Следующими фильмами Тревора Уайта стали картины «Эпицентр», «Следствие ведет Да Винчи». В 2001 году кинодеятель снялся в картине «Рокеры», а также был приглашен в одноименный многосерийный проект, в котором работал до 2007 года. Наиболее ярких персонажей актер сыграл в сериалах «Судья Джон Дид», «Война Фойла», «Элита спецназа», «Доктор Кто», «Аббатство Даунтон», «Темный рыцарь: Возрождение легенды».