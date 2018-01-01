Биография

Натали Лав — американская актриса, продюсер. Родилась в городе Санта-Моника, штат Калифорния, США, 23 апреля 1986 года. С ранних лет девочка проявляла яркую индивидуальность и страсть к творчеству. Она была увлечена кино, и ее любовь к искусству только усиливалась с каждым просмотренным фильмом. Первый фильм с участием Натали Лав вышел в 2005 году. Это была глубокая картина-рассуждение на тему одиночества внутри семейных отношений Welcome to California, где актриса сыграла 15-летнюю Ундину. Эффектную и фотогеничную девушку сразу заметили режиссеры и стали приглашать на съемки. Всего в кинематографической биографии актрисы 23 фильма. Среди самых известных картин «Где-то», «Монстры Юга», «Элвис и Никсон», «Женщины XX века». Проявила себя Натали Лав на съемках и в качестве продюсера. На ее счету работа в четырех проектах — «Ежегодно отбыл», «Безвременно прошедший», Debbie, Now I Know.