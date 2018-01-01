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Мейнстрим
Актёры и съёмочная группа фильма «Мейнстрим»

Актёры и съёмочная группа фильма «Мейнстрим»

Режиссёры

Джиа Коппола

Джиа Коппола

Gia Coppola
Режиссёр

Актёры

Эндрю Гарфилд

Эндрю Гарфилд

Andrew Garfield
Актёр
Майя Хоук

Майя Хоук

Maya Hawke
Актриса
Нат Вулф

Нат Вулф

Nat Wolff
Актёр
Джейсон Шварцман

Джейсон Шварцман

Jason Schwartzman
Актёр
Джонни Ноксвил

Джонни Ноксвил

Johnny Knoxville
Актёр
Алекса Деми

Алекса Деми

Alexa Demie
Актриса
Коллин Кэмп

Коллин Кэмп

Colleen Camp
Актриса
Ник Дармстадтер

Ник Дармстадтер

Nick Darmstaedter
Актёр
Маршалл Белл

Маршалл Белл

Marshall Bell
Актёр
Джордан Л. Джонс

Джордан Л. Джонс

Jordan L. Jones
Актёр
Джефри Леви

Джефри Леви

Jefery Levy
Актёр
Хуанпа Сурита

Хуанпа Сурита

Juanpa Zurita
Актёр
Тревор Уайт

Тревор Уайт

Trevor White
Актёр
Келемете Мисипека

Келемете Мисипека

Kelemete Misipeka
Актёр
Чарльз Мелтон

Чарльз Мелтон

Charles Melton
Актёр
Натали Лав

Натали Лав

Nathalie Love
Актриса
Джейк Пол

Джейк Пол

Jake Paul
Актёр
Рола

Рола

Rola
Актриса
Дэвид Кастро

Дэвид Кастро

David Castro
Актёр
Майк Эгберт

Майк Эгберт

Mike Egbert
Актёр
Ивет Соледад

Ивет Соледад

Yvette Soledad
Актриса
Роб Забрески

Роб Забрески

Rob Zabrecky
Актёр

Сценаристы

Джиа Коппола

Джиа Коппола

Gia Coppola
Сценарист

Продюсеры

Джиа Коппола

Джиа Коппола

Gia Coppola
Продюсер
Джек Хеллер

Джек Хеллер

Jack Heller
Продюсер

Монтажёры

Глен Скэнтлебери

Глен Скэнтлебери

Glen Scantlebury
Монтажёр

Операторы

Отем Дюральд

Отем Дюральд

Autumn Durald Arkapaw
Оператор

Композиторы

Дев Хайнс

Дев Хайнс

Dev Hynes
Композитор