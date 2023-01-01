Коллин Кэмп

Биография

Американская звезда 70-х актриса Колин Кэмп родилась в 1963 году, 7 июля в городе Сан-Франциско. Начала свою театральную карьеру с детского театра и уже в десять лет снялась в ленте «Битва за планету обезьян». В 1978 году она снималась с самим Брюсом Ли в «Игре смерти» в роли его девушки. Такое активное начало кинокарьеры продолжилось в юности – в имидже красавиц комедийных сериалов. Небольшой эпизод из ее жизни – в кинокартине «Апокалипсис сегодня» Франциско Кэпполы Колин сыграла роль фотомодели для мужского журнала, а уже в октябре 1979 года снималась для обложки Playboy. Фильмы Колин Кэмп являются большей частью комедийными и развлекательными. Легкое кино 70-х и 80-х активно развивалось, и модель попала в самый пик популярности. Роли Колин Кэмп того времени представляли раскованную красавицу, веселую и раскрепощенную, но не лишенную здоровой доли авантюризма и готовности к активным действиям. Все в стиле американской модели успешности. Самыми известными фильмами красавицы-актрисы для россиян стали «Полицейская академия-2» и «Полицейская академия-4», если не считать боевика с гонконгским кунг-фу. Более поздние роли актрисы уже уходят от фривольности и раскрывают более глубокие образы – «Афера по-американски» 2013 года, «Джой» 2015 года, «Частная жизнь современной женщины» 2017 года и триллер «Сумеречная зона» 2019 года. Работы в кино актрисы продолжаются по сей день, в производстве несколько проектов. Всего она снялась в 140 фильмах. Как продюсер, Колин Кэмп известна по 17 кинолентам, прежде всего «Незнакомец» и «Роковая связь».