Чудовище (фильм, 2021) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
Стильный ретро-хоррор о мрачной изнанке идиллических 50-х – с «королевой крика» Кристиной Риччи в главной роли. Америка, 1950-е. Домохозяйка Лора Батлер переезжает в укромный калифорнийский пригород вместе с семилетним сыном Коди, скрываясь от деспотичного мужа. Вскоре мальчик начинает жаловаться матери, что его преследует монстр, живущий в озере рядом с домом. Лора не придает словам сына особого значения, считая демона плодом детского воображения. Куда больше ее беспокоят звонки с угрозами, поступающие от супруга. Чего же Лоре и Коди следует бояться на самом деле? Начинайте смотреть «Чудовище» (2021) онлайн в сервисе Wink, чтобы узнать ответ на этот вопрос.
Рейтинг
5.5 КиноПоиск
4.7 IMDb
- КСРежиссёр
Крис
Сивертсон
- Актриса
Кристина
Риччи
- СБАктёр
Сантино
Барнард
- ДДАктёр
Дон
Даррелл
- Актриса
Коллин
Кэмп
- ЛТАктёр
Лью
Темпл
- КЭАктриса
Кэрол
Энн Уоттс
- ДНАктриса
Дженнифер
Новак
- ПХАктёр
Питер
Ходж
- Актёр
Ник
Валлелонга
- СЭАктриса
Салли
Элберт
- ААПродюсер
Амир
Абдулла
- КАПродюсер
Крэйг
Альбрехт
- КАПродюсер
Кёртис
Антон
- ТМАктриса дубляжа
Татьяна
Манетина
- Актёр дубляжа
Леон
Автаев
- ГНАктёр дубляжа
Геннадий
Новиков
- ИГАктриса дубляжа
Ирина
Гришина
- АХАктёр дубляжа
Александр
Хорлин
- РМХудожник
Райан
Мартин
- ААМонтажёр
Анжум
Аграма
- ТРКомпозитор
Тим
Рутили