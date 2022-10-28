Чудовище (фильм, 2021) смотреть онлайн бесплатно

Стильный ретро-хоррор о мрачной изнанке идиллических 50-х – с «королевой крика» Кристиной Риччи в главной роли. Америка, 1950-е. Домохозяйка Лора Батлер переезжает в укромный калифорнийский пригород вместе с семилетним сыном Коди, скрываясь от деспотичного мужа. Вскоре мальчик начинает жаловаться матери, что его преследует монстр, живущий в озере рядом с домом. Лора не придает словам сына особого значения, считая демона плодом детского воображения. Куда больше ее беспокоят звонки с угрозами, поступающие от супруга. Чего же Лоре и Коди следует бояться на самом деле? Начинайте смотреть «Чудовище» (2021) онлайн в сервисе Wink, чтобы узнать ответ на этот вопрос.

