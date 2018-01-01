Биография

Ник Валлелонга – актер, режиссер, продюсер, сценарист, родился 13 сентября 1959 года. Фильмография насчитывает 45 полнометражных кинокартин и сериалов. Известность и признание, как сценаристу, принес фильм «Зеленая книга», который основан на реальных событиях, произошедших с его отцом, Тони Валлелонга, и джазовым пианистом Доном Ширли. Ник Валлелонга родился в семье актера. Тони Валлелонга, когда-то работавший вышибалой в знаменитом нью-йоркском клубе «Копакабана», исполнил более 20 ролей в кино, в том числе в фильмах «Клан Сопрано», «Крестный отец», «Собачий полдень», «Бешеный бык», «Донни Браско» и др. Первым фильмом Ника Валлелонги стала криминальная драма «Смертельное падение» (1993). Актер участвовал в рейтинговых сериалах «Надежда Чикаго», «Скорая помощь», «Вне веры: Правда или ложь». В 1997 году на экраны вышла криминальная драма «Крестная мать». В 2000 году небольшая роль Нику Валлелонге досталась в комедийной мелодраме «Бар «Гадкий койот». В качестве режиссера Ник Валлелонга работал над такими фильмами, как «Королевство слепых» (1995), «Карьера» (1997), «Путь клинка» (2008) и др. В 2018 году написал сценарий и спродюсировал кинокартину «Зеленая книга». Эта работа принесла Нику Валлелонге две премии «Оскар» и «Золотой Глобус».