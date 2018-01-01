Зеленая книга (фильм, 2018) смотреть онлайн
Сюжет
Вигго Мортенсен и Махершала Али в роуд-муви «Зеленая книга» по мотивам реальной истории. Драмеди-лауреат трех премий «Оскар», в том числе за лучший фильм. 1960-е.
Бывший вышибала по прозвищу Тони Болтун теряет работу, потому что нью-йоркский ночной клуб, в котором он работал, з�акрывается на ремонт. Тем временем талантливый джазмен-афроамериканец Дон Ширли готовится ехать в турне по южным штатам. Там еще процветает расовая дискриминация и поэтому Дон в целях собственной безопасности нанимает белого громилу Тони в качестве водителя и одновременно телохранителя. У этих парней нет ничего общего, но к концу длительного путешествия Дон и Тони кардинально меняют взгляды на жизнь.
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Информация
Рейтинг
- Режиссёр
Питер
Фаррелли
- Актёр
Вигго
Мортенсен
- Актёр
Махершала
Али
- Актриса
Линда
Карделлини
- СМАктёр
Себастьян
Манискалко
- ДМАктёр
Димитар
Маринов
- МХАктёр
Майк
Хаттон
- ПБАктёр
П.Дж.
Бирн
- ДКАктёр
Джо
Кортезе
- МНАктриса
Мэгги
Никсон
- ФЛАктёр
Фон
Льюис
- Сценарист
Ник
Валлелонга
- БХСценарист
Брайан
Хэйес Карри
- Сценарист
Питер
Фаррелли
- ДБПродюсер
Джим
Бёрк
- БХПродюсер
Брайан
Хэйес Карри
- Продюсер
Питер
Фаррелли
- ИИАктёр дубляжа
Илья
Исаев
- ССАктёр дубляжа
Сергей
Смирнов
- ИСАктриса дубляжа
Инга
Сметанина
- АКАктёр дубляжа
Александр
Коврижных
- ОКАктёр дубляжа
Олег
Куценко
- БХХудожница
Бетси
Хайман
- ПДМонтажёр
Патрик
Дж. Дон Вито
- ШПОператор
Шон
Портер
- Композитор
Крис
Бауэрс