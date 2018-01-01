Зеленая книга (фильм, 2018) смотреть онлайн

Сюжет

Вигго Мортенсен и Махершала Али в роуд-муви «Зеленая книга» по мотивам реальной истории. Драмеди-лауреат трех премий «Оскар», в том числе за лучший фильм. 1960-е.



Бывший вышибала по прозвищу Тони Болтун теряет работу, потому что нью-йоркский ночной клуб, в котором он работал, з�акрывается на ремонт. Тем временем талантливый джазмен-афроамериканец Дон Ширли готовится ехать в турне по южным штатам. Там еще процветает расовая дискриминация и поэтому Дон в целях собственной безопасности нанимает белого громилу Тони в качестве водителя и одновременно телохранителя. У этих парней нет ничего общего, но к концу длительного путешествия Дон и Тони кардинально меняют взгляды на жизнь.



Рекомендуем не откладывать и как можно скорее своими глазами увидеть оскароносную ленту, которая ломает стереотипы и напоминает о человечности и дружбе. Смотреть фильм «Зеленая книга» в хорошем качестве можно уже сейчас на нашем видеосервисе!



Зеленая книга смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.