Зеленая книга
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Зеленая книга

Зеленая книга (фильм, 2018) смотреть онлайн

9.72018, Green Book
Комедии, Драмы124 мин18+
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Сюжет

Вигго Мортенсен и Махершала Али в роуд-муви «Зеленая книга» по мотивам реальной истории. Драмеди-лауреат трех премий «Оскар», в том числе за лучший фильм. 1960-е.

Бывший вышибала по прозвищу Тони Болтун теряет работу, потому что нью-йоркский ночной клуб, в котором он работал, закрывается на ремонт. Тем временем талантливый джазмен-афроамериканец Дон Ширли готовится ехать в турне по южным штатам. Там еще процветает расовая дискриминация и поэтому Дон в целях собственной безопасности нанимает белого громилу Тони в качестве водителя и одновременно телохранителя. У этих парней нет ничего общего, но к концу длительного путешествия Дон и Тони кардинально меняют взгляды на жизнь.

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Комедии, Драмы

Рейтинг

8.4 КиноПоиск
8.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Зеленая книга»

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