Биография

Крис Бауэрс — американский композитор, режиссер и продюсер. Родился в Лос-Анджелесе 5 апреля 1989 года. В возрасте 9 лет Крис ходил на частные уроки классической музыки. Он изучал джаз в Колнберской школе искусств. После окончания обучения в 2005 году юноша стал студентом престижной Джульярдской школы искусств. За свою музыкальную карьеру Бауэрс не раз коллаборировал с именитыми артистами, среди которых Jay-Z и Kanye West. В 2013 году Крис записал свой дебютный музыкальный альбом, а в 2020 году вышла его первая режиссерская работа — короткометражный фильм «Концерт — это беседа». Крис Бауэрс пишет саундтреки с 2013 года. Среди его известных работ музыка к таким лентам, как «Зеленая книга», «Когда они нас увидят», «Король Ричард», «Изобретая Анну» и «Респект».