ДМЗ
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ДМЗ

ДМЗ (сериал, 2022) смотреть онлайн

7.92022, DMZ 1 сезон
Фантастика, Боевики18+
Серия в подписке «AMEDIATEKA»

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

В недалеком будущем в Америке бушует гражданская война. Есть только одна зона без оружия, которая никем не контролируется, — она находится в центре Нью-Йорка. Именно там врач по имени Альма пытается найти потерянного сына. Смотрите в подписке Amediateka на Wink.

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Рейтинг

6.3 КиноПоиск
5.5 IMDb