Биография

Бенджамин Брэтт — американский актер и продюсер. Лауреат премии Гильдии актеров и «Эмми». Родился в Сан-Франциско 16 декабря 1963 года. Бенджамин учился актерскому мастерству в Калифорнийском университете в Санта-Барбаре. Затем продолжил образование в Американской консерватории в Сан-Франциско. Но затем приостановил учебу и сосредоточился на съемках и построении карьеры в киноиндустрии. Всего в фильмографии Бенджамина Брэтта более 130 картин. Кинодебют актера состоялся в детективном фильме «Хуарес», где он сыграл одну из главных ролей. После этого детектива Брэтт стал популярным актером и был замечен продюсерами. Он снимался в фильмах «Разрушитель», «Женщина-кошка», «Афера под прикрытием», «Умереть за доллар», «Тайна Коко», «Выстрел в пустоту», «Мисс Конгениальность», «За кровь платят кровью» и сериалах «Покерфейс», «Закон и порядок», «Американская семейка». Также проявил себя как продюсер — среди его работ киноленты «Район Мишн», «Чистильщик», «Проводи меня домой».