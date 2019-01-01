Старые счеты
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Старые счеты

Старые счеты (фильм, 2019) смотреть онлайн бесплатно

7.72019, A Score to Settle
Боевики, Драмы99 мин18+

Сюжет

Отсидев в тюрьме 19 лет из-за подставы подельников, Фрэнк выходит на волю, одержимый желанием мести. Но сначала он налаживает связь с повзрослевшим сыном. У мужчин обнаруживается много общего — любовь к вечеринкам, крутым тачкам, доступным женщинам и, конечно, криминальный талант.

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Рейтинг

5.8 КиноПоиск
4.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Старые счеты»

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