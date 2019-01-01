Старые счеты (фильм, 2019) смотреть онлайн бесплатно
7.72019, A Score to Settle
Боевики, Драмы99 мин18+
Сюжет
Отсидев в тюрьме 19 лет из-за подставы подельников, Фрэнк выходит на волю, одержимый желанием мести. Но сначала он налаживает связь с повзрослевшим сыном. У мужчин обнаруживается много общего — любовь к вечеринкам, крутым тачкам, доступным женщинам и, конечно, криминальный талант.
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Информация
Рейтинг
5.8 КиноПоиск
4.7 IMDb
- Режиссёр
Шоун
Ку
- Актёр
Николас
Кейдж
- Актёр
Ноа
Легро
- Актриса
Каролина
Выдра
- Актёр
Мохамед
Карим
- ИТАктёр
Иэн
Трейси
- Актёр
Бенджамин
Брэтт
- БКАктёр
Бэйли
Коппола
- ДКАктёр
Дэйв
Кеннет МакКиннон
- ЗПАктёр
Зиан
Панагопулос
- АААктёр
Алекс
Алегрия
- Сценарист
Шоун
Ку
- ДССценарист
Джон
С. Ньюман
- КДПродюсер
Кевин
ДеУолт
- МТАктёр дубляжа
Михаил
Тишин
- ОЛАктёр дубляжа
Олег
Лепенец
- ДКХудожник
Джим
Клифф
- МБХудожница
Максин
Бэйкер
- АТХудожник
Адриан
Тракуайир
- ЧГМонтажёр
Чад
Галстер