Умереть за доллар (фильм, 2022) смотреть онлайн бесплатно
Сюжет
Неовестерн с Кристофом Вальцем и Уиллемом Дефо от классика американского кино Уолтера Хилла. Запад США, 1897 год. У бизнесмена Натана Прайса пропала жена Рэйчел. Он считает, что ее похитил дезертир Элай�джа Джонс, и поручает охотнику за головами Максу Борлунду разыскать злоумышленника. Поиски приводят Борлунда в Мексику, где ему предстоит встретиться со своим заклятым врагом Джо Криббенсом, который, по стечению обстоятельств, тоже оказался втянутым в это дело. К чему приведет противостояние давних соперников и чем закончится история жены Натана Прайса, покажет фильм «Умереть за доллар» (2022), который вы можете смотреть онлайн в сервисе Wink.
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Информация
СтранаКанада, США
КачествоFull HD
ЖанрыПрикл�ючения, Триллеры
Рейтинг
- УХРежиссёр
Уолтер
Хилл
- Актёр
Кристоф
Вальц
- Актёр
Уиллем
Дефо
- РБАктриса
Рэйчел
Броснахэн
- УБАктёр
Уоррен
Бурк
- ЛЧАктёр
Луис
Чавес
- БСАктёр
Брэндон
Скотт
- Актёр
Бенджамин
Брэтт
- Актёр
Хеймиш
Линклейтер
- ФГАктёр
ФиДель
Гомез
- ГБАктёр
Гай
Бернет
- УХСценарист
Уолтер
Хилл
- ЛБАктёр дубляжа
Леонид
Белозорович
- Актёр дубляжа
Валерий
Сторожик
- ВСАктриса дубляжа
Вероника
Саркисова
- АМАктёр дубляжа
Александр
Матвеев
- МТАктёр дубляжа
Михаил
Тихонов
- ЛПХудожница
Лали
Пур
- ЛАОператор
Ллойд
Ахерн II
- КРКомпозитор
Ксандер
Родзински