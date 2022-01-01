Умереть за доллар (фильм, 2022) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Неовестерн с Кристофом Вальцем и Уиллемом Дефо от классика американского кино Уолтера Хилла. Запад США, 1897 год. У бизнесмена Натана Прайса пропала жена Рэйчел. Он считает, что ее похитил дезертир Элай�джа Джонс, и поручает охотнику за головами Максу Борлунду разыскать злоумышленника. Поиски приводят Борлунда в Мексику, где ему предстоит встретиться со своим заклятым врагом Джо Криббенсом, который, по стечению обстоятельств, тоже оказался втянутым в это дело. К чему приведет противостояние давних соперников и чем закончится история жены Натана Прайса, покажет фильм «Умереть за доллар» (2022), который вы можете смотреть онлайн в сервисе Wink.



Умереть за доллар смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.