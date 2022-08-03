Стукач (фильм, 2012) смотреть онлайн бесплатно
9.12012, Snitch
Триллер, Криминал107 мин18+
О фильме
Рейтинг
6.9 КиноПоиск
6.4 IMDb
- Режиссёр
Рик
Роман Во
- Актёр
Дуэйн
Джонсон
- Актёр
Барри
Пеппер
- Актёр
Джон
Бернтал
- Актриса
Сьюзен
Сарандон
- МКАктёр
Майкл
Кеннет Уильямс
- РГАктёр
Рафи
Гаврон
- МКАктриса
Мелина
Канакаридис
- НВАктриса
Надин
Веласкес
- Актёр
Бенджамин
Брэтт
- ЛЛАктриса
Лила
Лорен
- ДХСценарист
Джастин
Хэйс
- Сценарист
Рик
Роман Во
- Продюсер
Тобин
Армруст
- Продюсер
Дэни
Гарсиа
- Продюсер
Мэтт
Джексон
- Продюсер
Дуэйн
Джонсон
- ДБАктёр дубляжа
Денис
Беспалый
- Актёр дубляжа
Василий
Дахненко
- АКАктёр дубляжа
Александр
Коврижных
- АБАктёр дубляжа
Андрей
Бархударов
- МОАктриса дубляжа
Мария
Овчинникова
- КАХудожница
Кимберли
Адамс-Гэллиган
- ДЧМонтажёр
Джонатан
Чибнелл
- ДГОператор
Дана
Гонсалес
- АПКомпозитор
Антонио
Пинто