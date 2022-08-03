Стукач
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Стукач

Стукач (фильм, 2012) смотреть онлайн бесплатно

9.12012, Snitch
Триллер, Криминал107 мин18+

О фильме

Ради спасения сына, которому грозит срок за продажу наркотиков, отец идет на сделку с полицией. Он должен внедриться в самое сердце наркомафии.

Страна
Великобритания, США, ОАЭ
Жанр
Криминал, Драма, Триллер
Качество
SD
Время
107 мин / 01:47

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
6.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Стукач»