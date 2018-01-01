Биография

Барри Пеппер — актер канадского кино. Обладатель премии «Эмми». Родился в Кэмпбелл-Ривер 4 апреля 1970 года. В детстве много путешествовал вместе с семьей. В дороге он с родителями разыгрывал смешные миниатюры — это дало первые навыки актерского мастерства. Пробовал себя в спорте и оформлении, но в конце концов понял, что должен связать свою биографию с киноискусством, и поступил на актерские курсы. Первую роль Барри Пеппера исполнил в сериале «Неоновый всадник». Затем харизматичный актер с мужественной внешностью сыграл множество персонажей в боевиках и детективах: «Спасти рядового Райана», «Зеленая миля», «Горец». Персонажи первого плана появились в его портфолио с 2000 года, когда он получил главную роль в крупнобюджетным фантастическом боевике «Поле битвы — Земля». За роль в фильме «Клан Кеннеди» получил премию «Эмми».