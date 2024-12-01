Казино Джек
Wink
Фильмы
Казино Джек
7.92009, Casino Jack
Драма, Комедия103 мин18+

Казино Джек (фильм, 2009) смотреть онлайн бесплатно

О фильме

Байопик о бывшем республиканском лоббисте Джеке Абрамоффе, который в марте 2006 года был приговорен к пяти годам и десяти месяцам лишения свободы за мошенничество при заключении сделки по покупке кораблей-казино, ущерб от его незаконных операций оценивался в 21 миллион долларов.


Страна
Канада
Жанр
Комедия, Криминал, Драма
Качество
Full HD
Время
103 мин / 01:43

Рейтинг

6.1 КиноПоиск
6.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Казино Джек»