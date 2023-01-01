Биография

Келли Престон — американская актриса. Родилась в Гонолулу 13 октября 1962 года. В детстве жила в Ираке и в Австралии — там училась в школе Пембрука в Аделаиде. Позже обучалась в школе Пунаху в Гонолулу. Поступила в Университет Южной Калифорнии, чтобы изучать драму и театральное искусство. Снималась в рекламных роликах — ее всегда тянуло на экраны. Один австралийский фотограф предложил ей сходить на кастинг фильма «Голубая лагуна», но роль получила Брук Шилдс. Впервые Келли Престон появилась в кино в 1980 году — в американском телесериале «Гавайи 5-O». В 1983 году вышло уже три фильма с ее участием — «Десять минут до полуночи», «Металлический шторм: Крах Джаред-Сина», «Кристина». Прорывными ролями стали роли в романтических подростковых комедиях «Шалопай» и «Тайный поклонник». Актрису также можно встретить в проектах «Только ты», «Любовь — это оружие», «От заката до рассвета», «Дурман любви», «Чего хочет девушка», «Смертный приговор» и «Из Парижа с любовью». В 2021 году исполнила роль в комедийно-драматическом фильме «Сойти с рельсов». В фильмографии — более 60 проектов.