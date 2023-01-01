Биография

Дэниэл Кэш — актер и режиссер. Номинант на премию Gemini Awards. Родился в Монреале 25 апреля 1959 года. Вырос в творческой семье — его мать Морин Форрестер была канадской оперной певицей. Впервые на экране появился в 1986 году, сыграв в фэнтези Джеймса Кэмерона «Чужие». Тогда же состоялась премьера картины «Последние дни Паттона». Сегодня фильмография Дэниэла Кэша насчитывает более 180 работ. Актера можно встретить в сериалах «Строго на юг», «Ганнибал», «Энн», «Миссис Америка», «Картер», «Детективы». В 2023 году озвучил персонажа многосерийного мультфильма «Антология русского хоррора: Красный состав».