Город порока
Wink
Фильмы
Город порока

Город порока (фильм, 2012) смотреть онлайн бесплатно

8.52012, Broken City
Боевик, Триллер104 мин18+

О фильме

История бывшего полицейского Билли Таггерта. 7 лет назад он стрелял в 16-летнего подростка, за что был уволен из полиции. Теперь Таггерт работает частным детективом, которого нанимает мэр, чтобы тот разузнал, не изменяет ли ему жена. Однако человек, с которым жена изменяла мэру, убит, а на поверхность всплывает нехорошая история с недвижимостью.

Страна
США
Жанр
Боевик, Криминал, Драма, Триллер
Время
104 мин / 01:44

Рейтинг

6.3 КиноПоиск
6.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Город порока»