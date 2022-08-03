Город порока (фильм, 2012) смотреть онлайн бесплатно
8.52012, Broken City
Боевик, Триллер104 мин18+
О фильме
История бывшего полицейского Билли Таггерта. 7 лет назад он стрелял в 16-летнего подростка, за что был уволен из полиции. Теперь Таггерт работает частным детективом, которого нанимает мэр, чтобы тот разузнал, не изменяет ли ему жена. Однако человек, с которым жена изменяла мэру, убит, а на поверхность всплывает нехорошая история с недвижимостью.
Рейтинг
6.3 КиноПоиск
6.1 IMDb
- Режиссёр
Аллен
Хьюз
- Актёр
Марк
Уолберг
- Актёр
Рассел
Кроу
- Актриса
Кэтрин
Зета-Джонс
- Актёр
Барри
Пеппер
- Актёр
Кайл
Чендлер
- Актриса
Натали
Мартинес
- Актёр
Джеффри
Райт
- АТАктриса
Алона
Тал
- МБАктёр
Майкл
Бич
- ДРАктёр
Джеймс
Рэнсон
- БТСценарист
Брайан
Такер
- РЧПродюсер
Ремингтон
Чейз
- Продюсер
Рэндолл
Эмметт
- Продюсер
Аллен
Хьюз
- Продюсер
Стивен
Левинсон
- ДБАктёр дубляжа
Денис
Беспалый
- Актёр дубляжа
Сергей
Быстрицкий
- АГАктёр дубляжа
Александр
Груздев
- ЕСАктриса дубляжа
Елена
Соловьева
- Актёр дубляжа
Валерий
Сторожик
- БХХудожница
Бетси
Хайман
- СММонтажёр
Синди
Молло
- БСОператор
Бен
Сересин
- АРКомпозитор
Аттикус
Росс
- КСКомпозитор
Клаудия
Сарн