Город порока (фильм, 2012) смотреть онлайн бесплатно

История бывшего полицейского Билли Таггерта. 7 лет назад он стрелял в 16-летнего подростка, за что был уволен из полиции. Теперь Таггерт работает частным детективом, которого нанимает мэр, чтобы тот разузнал, не изменяет ли ему жена. Однако человек, с которым жена изменяла мэру, убит, а на поверхность всплывает нехорошая история с недвижимостью.

