Биография

Аллен Хьюз – американский продюсер и режиссер, актер, сценарист. Родился в г. Детройт штат Мичиган 1 апреля 1972 г. Творчество успешного кинодеятеля Голливуда уникально, поскольку все свои работы он создал в тандеме с братом-близнецом Альбертом Хьюзом. О себе братья любят рассказывать, что первый фильм сняли в возрасте 12 лет камерой, подаренной матерью ко дню рождения. Первая же серьезная работа режиссера Аллена Хьюза – криминальный триллер «Угроза для общества» (1993 г.) был назван лучшим фильмом 1994 г. по версии телеканала «MTV» и продемонстрирован на Каннском кинофестивале. Картина собрала в прокате в 10 раз больше своего бюджета (3 млн $). В 1995 г. вышел следующий известный фильм Аллена Хьюза криминальный боевик «Мертвые президенты», в котором он стал режиссером, продюсером и сценаристом. Картины братьев Хьюз выходят на экран не каждый год, но каждая работа освещает одну из наболевших тем американского общества: документальная лента «Американский сутенер» (1999 г.), полицейский детектив «Прикосновение зла» (2004 г.), драма «Рыцари Южного Бронкса» (2005 г.), триллер «Город порока» (2012 г.). Одна из последних работ – биографический сериал о легенде мирового хип-хопа и его матери «Сага об Афени и Тупаке Шакуре», который продолжает сниматься.