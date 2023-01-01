Сьюзен Сарандон
Susan Sarandon
- Карьера
- Актриса
- Дата рождения
- 4 октября 1946 г. (78 лет)
Биография
Сьюзен Сарандон — актриса кино и телевидения. Лауреат премии «Оскар». Родилась в Нью-Йорке 4 октября 1946 года. Отец будущей артистки работал продюсером. Сьюзен росла в многодетной семье, ходила в католическую школу и воспитывалась в строгих традициях. После окончания школы поступила в Католический университет Америки, где получила степень бакалавра в области драмы. В 1970 году впервые появилась на экране, снявшись в картине «Джо», после которой карьера актрисы и пошла в гору. Сегодня Сьюзен Сарандон может похвастаться обширной фильмографией. За ее плечами роли в таких проектах, как «Тельма и Луиза», «Мачеха», «Мертвец идет», «Очень плохие мамочки 2», «День матери», «Порочная связь», «Тэмми», «Ты не знаешь Джека», «Зачарованная», «Маленькие женщины».
Фильмография
Актриса
- 9.2
Пушистый вояж2024, 83 минБесплатно
- 8.2
Звоните Джейн2022, 116 минБесплатно
- 7.4
Список дел на будущее2021, 84 минБесплатно
- 8.2
Красотка на взводе2021, 87 мин
- 9.2
Очень плохие мамочки 22017, 99 мин
- 8.8
Большая свадьба2013, 84 минБесплатно
- 8.5
Облачный атлас2012, 165 минБесплатно
- 9.1
Стукач2012, 107 минБесплатно
- 8.4
Порочная страсть2012, 102 минБесплатно
- 7.4
Сексоголик2009, 86 мин
- 8.7
Бернард и Дорис2006, 93 мин
- 8.4
Отвага женщин1986, 91 минБесплатно