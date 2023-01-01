Биография

Сьюзен Сарандон — актриса кино и телевидения. Лауреат премии «Оскар». Родилась в Нью-Йорке 4 октября 1946 года. Отец будущей артистки работал продюсером. Сьюзен росла в многодетной семье, ходила в католическую школу и воспитывалась в строгих традициях. После окончания школы поступила в Католический университет Америки, где получила степень бакалавра в области драмы. В 1970 году впервые появилась на экране, снявшись в картине «Джо», после которой карьера актрисы и пошла в гору. Сегодня Сьюзен Сарандон может похвастаться обширной фильмографией. За ее плечами роли в таких проектах, как «Тельма и Луиза», «Мачеха», «Мертвец идет», «Очень плохие мамочки 2», «День матери», «Порочная связь», «Тэмми», «Ты не знаешь Джека», «Зачарованная», «Маленькие женщины».