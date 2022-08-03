8.72006, Bernard and Doris
Драма, Биография89 мин18+
Фильм в подписке «AMEDIATEKA»
Бернард и Дорис (фильм, 2006) смотреть онлайн
О фильме
Закулисная история о последних годах жизни табачной миллиардерши Дорис Дьюк и еe отношениях с преданным дворецким Бернаром Лафферти. Героиня фильма несчастлива, несмотря на свое огромное богатство: Дорис Дьюк унаследовала «табачную империю» и одно время была самой богатой женщиной в мире. За плечами три неудачных брака и многочисленные скандальные «разборки» с охотниками за ее состоянием. Смотрите фильм «Бернард и Дорис» в подписке Amediateka на Wink.
Рейтинг
7.1 КиноПоиск
6.5 IMDb
- Режиссёр
Боб
Балабан
- Актёр
Рэйф
Файнс
- Актриса
Сьюзен
Сарандон
- ПЭАктёр
Питер
Эшер
- ДХАктёр
Дон
Харви
- КБАктёр
Кристофер
Бауэр
- МТАктриса
Мэрлин
Торрес
- НРАктёр
Ник
Рольф
- ДРАктёр
Джеймс
Ребхорн
- ДДАктёр
Доминик
Данн
- Продюсер
Боб
Балабан
- ДБПродюсер
Дэна
Брунетти
- ДКПродюсер
Джонатан
Кавендиш
- АКПродюсер
Адам
Кассен
- ДДХудожник
Джозеф
Дж. Олиси
- ЭКМонтажёр
Энди
Кейр
- МРОператор
Маурисио
Рубинстейн
- АВКомпозитор
Алекс
Вурман