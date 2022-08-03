Бернард и Дорис
Wink
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Бернард и Дорис
8.72006, Bernard and Doris
Драма, Биография89 мин18+
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Бернард и Дорис (фильм, 2006) смотреть онлайн

О фильме

Закулисная история о последних годах жизни табачной миллиардерши Дорис Дьюк и еe отношениях с преданным дворецким Бернаром Лафферти. Героиня фильма несчастлива, несмотря на свое огромное богатство: Дорис Дьюк унаследовала «табачную империю» и одно время была самой богатой женщиной в мире. За плечами три неудачных брака и многочисленные скандальные «разборки» с охотниками за ее состоянием. Смотрите фильм «Бернард и Дорис» в подписке Amediateka на Wink.

Страна
Великобритания, США
Жанр
Комедия, Драма, Мелодрама, Биография
Время
89 мин / 01:29

Рейтинг

7.1 КиноПоиск
6.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Бернард и Дорис»