Бернард и Дорис (фильм, 2006) смотреть онлайн

Закулисная история о последних годах жизни табачной миллиардерши Дорис Дьюк и еe отношениях с преданным дворецким Бернаром Лафферти. Героиня фильма несчастлива, несмотря на свое огромное богатство: Дорис Дьюк унаследовала «табачную империю» и одно время была самой богатой женщиной в мире. За плечами три неудачных брака и многочисленные скандальные «разборки» с охотниками за ее состоянием. Смотрите фильм «Бернард и Дорис» в подписке Amediateka на Wink.

