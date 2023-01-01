Биография

Рэйф Файнс — британский актер кино, телевидения и театра. Двукратный номинант на премию «Оскар» и обладатель премии BAFTA. Родился в Ипсвиче 22 декабря 1962 года. Рос в многодетной семье. Театральному мастерству обучался в Королевской академии драматического искусства, после чего служил в Королевском национальном театре и в Королевском Шекспировском театре. Играл в постановке «Иванов» по пьесе Антона Чехова и во время гастролей выступал на сцене Малого театра в Москве. Фильмография Рэйфа Файнса насчитывает 90 ролей. Впервые на экране он появился в сериале «Главный подозреваемый». Его можно увидеть в кинолентах «Залечь на дно в Брюгге», «Повелитель бури», «Список Шиндлера», «Бернард и Дорис», «Две женщины», «Не время умирать». Также сыграл роль главного антагониста в серии фильмов о Гарри Поттере.