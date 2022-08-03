Повелитель бури
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Повелитель бури

Повелитель бури (фильм, 2008) смотреть онлайн

8.62008, The Hurt Locker
Триллер, Драма125 мин18+
Фильм в подписке «viju+»

О фильме

Члены элитного отряда по разминированию направлены в один из иракских городов, где практически каждый предмет представляет смертельную опасность. Джеймс — сапер-подрывник, который, несмотря на опасность, относится к обезвреживанию бомб как к игре.
Война — его настоящая страсть. Именно из-за этого в его отряде начинаются разногласия.

Страна
США, Канада, Люксембург
Жанр
Военный, Исторический, Драма, Триллер
Качество
Full HD, SD
Время
125 мин / 02:05

Рейтинг

7.3 КиноПоиск
7.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Повелитель бури»