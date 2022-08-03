Повелитель бури (фильм, 2008) смотреть онлайн

Члены элитного отряда по разминированию направлены в один из иракских городов, где практически каждый предмет представляет смертельную опасность. Джеймс — сапер-подрывник, который, несмотря на опасность, относится к обезвреживанию бомб как к игре.

Война — его настоящая страсть. Именно из-за этого в его отряде начинаются разногласия.

