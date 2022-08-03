Повелитель бури (фильм, 2008) смотреть онлайн
8.62008, The Hurt Locker
Триллер, Драма125 мин18+
Фильм в подписке «viju+»
О фильме
Члены элитного отряда по разминированию направлены в один из иракских городов, где практически каждый предмет представляет смертельную опасность. Джеймс — сапер-подрывник, который, несмотря на опасность, относится к обезвреживанию бомб как к игре.
Война — его настоящая страсть. Именно из-за этого в его отряде начинаются разногласия.
СтранаСША, Канада, Люксембург
ЖанрВоенный, Исторический, Драма, Триллер
КачествоFull HD, SD
Время125 мин / 02:05
Рейтинг
7.3 КиноПоиск
7.5 IMDb
- Режиссёр
Кэтрин
Бигелоу
- Актёр
Джереми
Реннер
- Актёр
Энтони
Маки
- Актёр
Брайан
Джерати
- Актёр
Кристиан
Камарго
- Актёр
Гай
Пирс
- Актёр
Рэйф
Файнс
- Актёр
Дэвид
Морс
- ССАктёр
Сэм
Спруэлл
- КСАктёр
Кристофер
Сайег
- Актриса
Эванджелин
Лилли
- Сценарист
Марк
Боал
- Продюсер
Кэтрин
Бигелоу
- Продюсер
Марк
Боал
- Продюсер
Николя
Картье
- Продюсер
Грег
Шапиро
- ДБХудожник
Дэвид
Брайан
- КИМонтажёр
Крис
Иннис
- БММонтажёр
Боб
Муравски
- БЭОператор
Бэрри
Экройд
- МБКомпозитор
Марко
Белтрами
- БСКомпозитор
Бак
Сандерс