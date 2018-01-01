Биография

Эванджелин Лилли — канадская актриса и модель, ставшая популярной после роли Кейт Остин в сериале «Остаться в живых», премьера которого состоялась в 2004 году. Эта роль стала актерским дебютом Лилли и принесла ей номинации на «Сатурн» и «Золотой глобус». Актриса родилась в Канаде 3 августа 1979 года. До «Остаться в живых» Лилли играла лишь в эпизодах различных сериалов, и у нее не было ни одной роли с репликами. Она работала моделью в Ванкувере и училась на факультете международных отношений. Эванджелин Лилли сыграла в фильмах: «Живая сталь», «Трафик», «До самой смерти». Она появилась в роли эльфийки Тауриэль в трилогии «Хоббит» Питера Джексона и воплотила на экране супергероиню Осу в фильмах киновселенной Марвел. Также актриса озвучила персонажа видеоигры Call of Duty: Black Ops 4. В 2024 году Эванджелин заявила о завершении актерской карьеры.