Биография

Дэвид Морс — американский актер и продюсер, номинировался на премии «Эмми» и «Тони». Родился в Гамильтоне 11 октября 1953 года. Дэвид окончил среднюю школу и начал изучать актерскую профессию в мастерской Уильяма Эспера в Нью-Йорке. Начиная с 1971 года, он стал появляться в театральных постановках на подмостках театров Нью-Йорка. Кульминацией в театральной карьере артиста стала роль первого плана в драме «Как я научился водить машину», которую ему довелось сыграть в 1997 году. Постановка получила Пулитцеровскую премию, а артист — призы Drama Desk Award и Obie. У Дэвида Морса больше 100 сыгранных в кино ролей. Он появлялся в драмах, триллерах и криминальных фильмах. В их числе знаменитая «Зеленая миля» режиссера Фрэнка Дарабонта. Именитый актер сыграл в этом фильме Питера Боумана. У Морса были главные роли в фильмах «МакКаник» 2013 год, «Мальчик» 2015 год, «Изгой» 2016 год. В 2024 году он сыграл архиепископа в американской исторической драме «Кабрини», снятой по мотивам биографии знаменитой предпринимательницы Франчески Кабрини, жившей в США в XIX веке.