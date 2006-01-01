16 кварталов (фильм, 2006) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

16 кварталов — это расстояние от полицейского участка до здания суда в одном из районов Нью-Йорка. 16 кварталов должны преодолеть полицейский и свидетель, которому предстоит давать показания в суде. Полицей�ский Джек Мосли — белый, немолодой, усталый, молчаливый, почти спившийся, почти продажный, но все-таки еще сохранивший в себе и остатки самоуважения, и остатки профессионального кодекса чести. Свидетель Эдди Банкер — полная противоположность Джека: чернокожий шустрый болтун, который и сам не рад той передряге, что устроила ему судьба. жек и Эдди должны пройти и проехать всего 16 городских кварталов, но каким долгим, каким опасным, каким смертоносным окажется этот путь!..



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