16 кварталов (фильм, 2006) смотреть онлайн бесплатно
Сюжет
16 кварталов — это расстояние от полицейского участка до здания суда в одном из районов Нью-Йорка. 16 кварталов должны преодолеть полицейский и свидетель, которому предстоит давать показания в суде. Полицей�ский Джек Мосли — белый, немолодой, усталый, молчаливый, почти спившийся, почти продажный, но все-таки еще сохранивший в себе и остатки самоуважения, и остатки профессионального кодекса чести. Свидетель Эдди Банкер — полная противоположность Джека: чернокожий шустрый болтун, который и сам не рад той передряге, что устроила ему судьба. жек и Эдди должны пройти и проехать всего 16 городских кварталов, но каким долгим, каким опасным, каким смертоносным окажется этот путь!..
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Информация
КачествоFull HD
ЖанрыБоевики
Рейтинг
- Режиссёр
Ричард
Доннер
- Актёр
Брюс
Уиллис
- ЯБАктёр
Ясин
Бей
- Актёр
Дэвид
Морс
- ДШАктриса
Дженна
Штерн
- КСАктёр
Кейси
Сэндер
- СКАктёр
Силк
Козарт
- Актёр
Дэвид
Зайас
- РРАктёр
Роберт
Раски
- ПГАктёр
Патрик
Гэрроу
- СРАктёр
Саша
Ройз
- РУСценарист
Ричард
Уэнк
- Продюсер
Рэндолл
Эмметт
- Продюсер
Ави
Лернер
- АРПродюсер
Арнольд
Рифкин
- АРАктёр дубляжа
Александр
Рахленко
- ВБАктёр дубляжа
Вячеслав
Баранов
- Актёр дубляжа
Владимир
Антоник
- ОШАктриса дубляжа
Ольга
Шорохова
- НПАктёр дубляжа
Никита
Прозоровский
- ДХХудожник
Деррик
Хинман
- СММонтажёр
Стив
Миркович
- ГМОператор
Глен
Макферсон
- КБКомпозитор
Клаус
Бадельт