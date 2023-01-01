Биография

Ричард Доннер – режиссер, продюсер. Получил приз от Общества научной фантастики в 1979 году и Президентскую премию 2000 года за создание фильмов фантастического жанра. Родился в 1930 году. Начинал как актер, играл эпизодические роли в телешоу 50-х годов. К концу десятилетия приобрел достаточный опыт съемки рекламных роликов и решил поработать режиссером. Первые фильмы Доннера – эпизоды проходных вестернов. Всего же режиссер поставил 25 многосерийных картин, из которых наибольшую известность приобрели «Байки из склепа» и «Сумеречная зона». Снимать полнометражное кино начал в 60-х. Однако славу режиссеру принесли ленты, снятые в следующем десятилетии. «Омен» получил несколько наград, в том числе и два «Оскара». «Супермен» собрал еще более внушительную коллекцию премий. Пять призов заработало и «Смертельное оружие» – но за режиссуру фильмов поощрений не было... Тем не менее, выдающаяся роль Доннера в развитии популярного кино получила высокую оценку: на голливудской Аллее славы звезда с его именем появилась в 2008 году. Проявил себя режиссер и как умелый продюсер: многие курируемые им проекты оказались суперуспешными в финансовом отношении.