Побег (фильм, 1994) смотреть онлайн бесплатно
9.01994, The Getaway
Боевики, Драмы111 мин18+
Сюжет
Продажный инспектор Джек Беньон путем шантажа заставляет совершить ограбление банка только освобожденого «медвежатника» Дока и его супругу Кэрол.
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Информация
Рейтинг
7.1 КиноПоиск
5.8 IMDb
- Режиссёр
Роджер
Дональдсон
- Актёр
Алек
Болдуин
- Актриса
Ким
Бейсингер
- Актёр
Майкл
Мэдсен
- Актёр
Джеймс
Вудс
- Актёр
Дэвид
Морс
- Актриса
Дженнифер
Тилли
- ДСАктёр
Джеймс
Стивенс
- Актёр
Ричард
Фарнсуорт
- Актёр
Филип
Сеймур Хоффман
- БГАктёр
Бертон
Гиллиам
- УХСценарист
Уолтер
Хилл
- ЭХСценарист
Эми
Холден Джонс
- ДТСценарист
Джим
Томпсон
- ДФПродюсер
Дэвид
Фостер
- ДАПродюсер
Джон
Алан Саймон
- ЛТПродюсер
Лоуренс
Турман
- МВПродюсер
Мэрлин
Вэнс
- МВХудожница
Мэрлин
Вэнс
- КБМонтажёр
Конрад
Бафф IV
- ПМОператор
Питер
Мензиес мл.
- МАКомпозитор
Марк
Айшем