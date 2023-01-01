Биография

Роджер Дональдсон – режиссер, продюсер, сценарист. Родился 15 ноября 1945 года в австралийском городе Балларат, недалеко от Мельбурна. Среди его достижений – номинация фильма «Баунти» на «Золотую пальмовую ветвь» Каннского фестиваля. В возрасте 20 лет переехал в Новую Зеландию, где работал в собственном небольшом рекламном агентстве. Работать над созданием кино Роджер Дональдсон начал как продюсер, режиссер, оператор и монтажер короткометражного документального фильма «Берт Манро: Жертвоприношение богу скорости» в 1971 году. Первым полнометражным фильмом режиссера стала картина «Спящие собаки» 1976 года. В 1984 году на Каннском фестивале фильм «Баунти» (с Мэлом Гибсоном и Энтони Хопкинсом в главных ролях) был номинирован на «Золотую пальмовую ветвь». Именно эту экранизацию истории о жестоком капитане и бунтующих матросах некоторые называют международным прорывом Роджера Дональдсона. Забавная мелодрама «Коктейль» с Томом Крузом в главной роли была премирована «Золотым Глобусом» в номинации «Лучшая песня». Однако за этот же фильм Роджер Дональдсон получил анти-награду «Золотая малина» как «Худший режиссер». Но эта маленькая неудача не повлияла на его карьеру. В дальнейшем были довольно успешны такие фильмы Роджера Дональдсона, как «Пик Данте» 1997 года, «Ограбление на Бейкер-стрит» 2008 года и «Человек ноября» 2014 года. А также драма «Самый быстрый Indian» 2005 года. Возвращение к биографии гонщика Берта Манро, над которой Роджер Дональдсон работал не только как режиссер и продюсер, но и как сценарист.