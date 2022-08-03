Танцующая в темноте (фильм, 2000) смотреть онлайн

Иммигрантка из Чехословакии Сельма, которая очень любит мюзиклы, работает на заводе и живeт с сыном в съeмном трейлере. У Сельмы тяжeлая болезнь, из-за которой она теряет зрение. Этот же недуг поражает и еe сына. Сельма скрывает свою болезнь и пытается работать вслепую, чтобы заработать деньги, необходимые для лечения сына.

