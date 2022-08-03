Танцующая в темноте (фильм, 2000) смотреть онлайн
8.12000, Dancer in the Dark
Мюзикл, Драма131 мин18+
О фильме
Иммигрантка из Чехословакии Сельма, которая очень любит мюзиклы, работает на заводе и живeт с сыном в съeмном трейлере. У Сельмы тяжeлая болезнь, из-за которой она теряет зрение. Этот же недуг поражает и еe сына. Сельма скрывает свою болезнь и пытается работать вслепую, чтобы заработать деньги, необходимые для лечения сына.
Рейтинг
8.0 КиноПоиск
7.9 IMDb
- Режиссёр
Ларс
фон Триер
- БАктриса
Бьорк
- КДАктриса
Катрин
Денёв
- Актёр
Дэвид
Морс
- Актёр
Петер
Стормаре
- ДГАктёр
Джоэл
Грей
- КСАктриса
Кэра
Сеймур
- ВКАктёр
Владика
Костич
- ЖБАктёр
Жан-Марк
Барр
- ВПАктёр
Винсент
Пэтерсон
- Актриса
Шиван
Фэллон Хоган
- Сценарист
Ларс
фон Триер
- ССценарист
Сьон
- ВВПродюсер
Вибеке
Винделов
- МФПродюсер
Мальте
Форселл
- ФТПродюсер
Фридрик
Тоур Фридрикссон
- ФГПродюсер
Финн
Гьердрум
- Актриса дубляжа
Виктория
Толстоганова
- Актриса дубляжа
Анна
Каменкова
- Актёр дубляжа
Андрей
Мартынов
- Актёр дубляжа
Алексей
Мясников
- АКАктёр дубляжа
Артем
Карапетян
- ПГХудожник
Петер
Грант
- МРХудожница
Манон
Расмуссен
- КЮХудожник
Карл
Юлиуссон
- ФГМонтажёр
Франсуа
Гедижье
- МММонтажёр
Молли
Марлен Стенсгаард
- РМОператор
Робби
Мюллер
- БКомпозитор
Бьорк