Танцующая в темноте
Актёры и съёмочная группа фильма «Танцующая в темноте»

Режиссёры

Ларс фон Триер

Lars von Trier
Актёры

Бьорк

Björk
АктрисаSelma Jezkova
Катрин Денёв

Catherine Deneuve
АктрисаKathy
Дэвид Морс

David Morse
АктёрBill Houston
Петер Стормаре

Peter Stormare
АктёрJeff
Джоэл Грей

Joel Grey
АктёрOldrich Novy
Кэра Сеймур

Cara Seymour
АктрисаLinda Houston
Владика Костич

Vladica Kostic
АктёрGene Jezek
Жан-Марк Барр

Jean-Marc Barr
АктёрNorman
Винсент Пэтерсон

Vincent Paterson
АктёрSamuel
Шиван Фэллон Хоган

Siobhan Fallon Hogan
АктрисаBrenda (в титрах: Siobhan Fallon)

Сценаристы

Ларс фон Триер

Lars von Trier
Сценарист
Сьон

Sjón
Сценарист

Продюсеры

Вибеке Винделов

Vibeke Windeløv
Продюсер
Мальте Форселл

Malte Forsell
Продюсер
Фридрик Тоур Фридрикссон

Friðrik Þór Friðriksson
Продюсер
Финн Гьердрум

Finn Gjerdrum
Продюсер

Актёры дубляжа

Виктория Толстоганова

Актриса дубляжа
Анна Каменкова

Актриса дубляжа
Андрей Мартынов

Актёр дубляжа
Алексей Мясников

Актёр дубляжа
Артем Карапетян

Актёр дубляжа

Художники

Петер Грант

Peter Grant
Художник
Манон Расмуссен

Manon Rasmussen
Художница
Карл Юлиуссон

Karl Júlíusson
Художник

Монтажёры

Франсуа Гедижье

François Gédigier
Монтажёр
Молли Марлен Стенсгаард

Molly Malene Stensgaard
Монтажёр

Операторы

Робби Мюллер

Robby Müller
Оператор

Композиторы

Бьорк

Björk
Композитор