Актёры и съёмочная группа фильма «Танцующая в темноте»

Режиссёры
Актёры
АктрисаSelma Jezkova
БьоркBjörk
АктрисаKathy
Катрин ДенёвCatherine Deneuve
АктёрBill Houston
Дэвид МорсDavid Morse
АктёрJeff
Петер СтормареPeter Stormare
АктёрOldrich Novy
Джоэл ГрейJoel Grey
АктрисаLinda Houston
Кэра СеймурCara Seymour
АктёрGene Jezek
Владика КостичVladica Kostic
АктёрNorman
Жан-Марк БаррJean-Marc Barr
АктёрSamuel
Винсент ПэтерсонVincent Paterson
АктрисаBrenda (в титрах: Siobhan Fallon)